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Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu, 82 bin 498 kişinin ihtiyacını karşıladı

AĞRI HABERLERİ  | 29.04.2020 20:16 | Son Güncelleme

Ağrı Vefa Sosyal Destek Grubu, 82 bin 498 kişinin ihtiyacını karşıladı

Ağrı'da, Vefa Sosyal Destek Grubu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, sokağa çıkmaları kısıtlananlar başta olmak üzere il genelinde 82 bin 498 kişinin ihtiyacını karşıladı.

İçişleri Bakanlığınca 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olanlara yönelik sokağa çıkma kısıtlaması getirilmesi nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların ihtiyaçları "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince kısa sürede kendilerine ulaştırılıyor.

Ağrı Valiliği, Belediye Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ve Kızılay Ağrı Şubesi ile yardım dernekleri gönüllülerinden oluşturulan ekipler, 7/24 esasına göre hizmetlerini sürdürüyor.

Vefa İletişim Merkezine gelen çağrılar sayesinde vatandaşların ihtiyaçları ekipler tarafından evlerine kadar ulaştırılıyor.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında bugüne kadar 71 bin 632 kişinin 1000 liralık yardımları da vatandaşlara evlerinde teslim edildi.

Yaş ve kronik rahatsızlığı bulunduğu için sokağa çıkmaları kısıtlanan 9 bin 976 kişinin maaş, ilaç ve çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan ekipler, 890 aileye gıda yardımında bulunarak, 97 iş yerine 63 bin maske dağıttı.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı vefa grubu

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