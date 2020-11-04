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Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik’ten, İl Müdür Yardımcısı Sönmez’e hayırlı olsun ziyareti

AĞRI HABERLERİ  | 04.11.2020 09:22 | Son Güncelleme

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan İlhan Sönmez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, dernek yönetim kurulu üyeleri Rasim Arslan, İkram Taştan, İlyas Kızıl, Seyfi Aktaş ve Sedat Kızıl ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığına atanan İlhan Sönmez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi.

Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik’ten, İl Müdür Yardımcısı Sönmez’e hayırlı olsun ziyareti

Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan İlhan Sönmez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulundu.
Ağrı Yetiştirme Yurdundan Ayrılanlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Yurt Ay Der) Başkanı Recep Çirik, dernek yönetim kurulu üyeleri Rasim Arslan, İkram Taştan, İlyas Kızıl, Seyfi Aktaş ve Sedat Kızıl ile birlikte geçtiğimiz günlerde Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcılığına atanan İlhan Sönmez’e ‘hayırlı olsun’ ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sönmez, ziyaretten dolayı Yurt Ay Der Başkanı Çirik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. Misafir perverliğinden dolayı Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Sönmez’e teşekkür eden Yurt Ay Der Başkanı Çirik, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Ziyarette, kurum ve dernek işbirliğiyle yapılabilecek ortak projeler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Çirik’ten, İl Müdür Yardımcısı Sönmez’e hayırlı olsun ziyareti

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Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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