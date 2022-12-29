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Ağrı'da 10 bin büyükbaşın barınacağı 314 ahırın inşaatı sürüyor

29.12.2022 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Valilik, TOKİ ile belediye işbirliğinde kent merkezindeki ahırların şehir dışına çıkarılacağı projeyle, çiftçilerin daha modern şekilde hayvancılık yapmaları amaçlanıyor.

Türkiye'nin en büyük hayvancılık projelerinden Ağrı'daki "Ahırlar Projesi" inşaatında çalışmalar devam ediyor.

Valilik, TOKİ ile belediye işbirliğinde kent merkezindeki ahırların şehir dışına çıkarılacağı projeyle, çiftçilerin daha modern şekilde hayvancılık yapmaları amaçlanıyor.

Baloluk köyü yakınlarında geçen yıl temeli atılan ve 3'te 1'i tamamlanan proje kapsamında inşa edilen 314 ahırda 10 bin büyükbaşın barınması sağlanacak.

Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan ve beraberindekilerle inşaat alanını inceledikten sonra gazetecilere, projenin Türkiye'de tek noktada yapılan en büyük hayvancılık projesi olduğunu söyledi.

Varol, şöyle devam etti:

"Burada 75,100 ve 200 hayvanın sığabileceği çeşitli boylarda ahırlar yapılıyor. Bunların yem depoları ve kendi bahçe alanları olacak. Ahırlar tamamen modern şekilde, içerisinde küçük revir alanları var. Hem yem hem de gübre kanalları olan tamamen modern standartlara uygun olarak inşası yapılan 314 ahırdan bahsediyoruz. Türkiye'nin tamamı tarafından takip edilen çok önemli bir çalışmadır. Bizim bu projemizin başarısı, aynı zamanda Türkiye'deki birçok ile ve benzer projeye örnek olacak niteliktedir."

"BÜYÜK BÖLÜMÜNÜ SONBAHARA KADAR TAMAMLAMAYI HEDEFLİYORUZ"

İnşaat çalışmalarının devam ettiğini belirten Varol, "Projenin ilerleme durumu şu an için yüzde 35 aşamasında. Projenin önemli bir bölümünü önümüzdeki yılın sonbaharına kadar tamamlamayı hedefliyoruz. En kısa zamanda bu önemli ekonomik yapıyı tamamlayıp Ağrı'mız ve ülkemizin hizmetine sunmak en temel hedefimizdir." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sayan da ahırların şehir dışına çıkarılması projesinin kendilerinin seçim vaatlerinden biri olduğunu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla projenin yapımına başlandığını anlattı.

Projenin hayvancılık alanında ülkeye örnek olabilecek kapasitede olduğuna dikkati çeken Sayan, "Devasa bir projedir. Zaten bizim için 2 büyük proje vardı. Burası ve Murat Nehri Projesi. İkisinde de inşaat çalışmaları çok şükür yürüyor. Pandemiden dolayı zamanımız biraz boşa gitti, yoksa şimdiye kadar bitmişti. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Her iki proje de yüzde 35 aşamasındadır. Müteahhitlerin her iki projenin önümüzdeki yılın sonbaharına doğru biteceği yönünde taahhüttü var." dedi.

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Ağrı İnşaat proje

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