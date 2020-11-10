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Ağrı’da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni düzenlendi

AĞRI HABERLERİ  | 10.11.2020 12:09 | Son Güncelleme

Ağrı’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.Ağrı Abide Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle Ağrı Valisi Dr.

Ağrı’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82’nci yıl dönümü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.
Ağrı Abide Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82’nci yıl dönümü nedeniyle Ağrı Valisi Dr. Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Atatürk Anıtı’na çelenk sundu. Çelenk sunma töreninin ardından 2 dakikalık saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte tören sona erdi.
Düzenlenen törene Ağrı Valisi Dr. Osman Varol,12. Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Albay Serhat Kasalak, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut’un yanı sıra protokol üyeleri katılım sağladı.

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