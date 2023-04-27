Ağrı'da 12 bin 337 düzensiz göçmenin ülkeye girişi engellendi

Ağrı'da güvenlik güçleri, yıl başından bu yana 12 bin 337 düzensiz göçmenin İran sınırından yasa dışı yollarla ülkeye girişini engelledi.

Ağrı Valiliği İl Göç İdaresi ve güvenlik güçleri, ülke sınırlarına yönelik düzensiz göç hareketlerinin engellenmesi, göçmen kaçakçılarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sınırlarda en üst düzeyde alınan tedbirler sayesinde güvenlik güçlerince son bir haftada 273, yıl başından bu yana ise 12 bin 337 düzensiz göçmenin Ağrı üzerinden ülkeye girişi engellendi.

Yıl başından bu yana yapılan operasyonlarda 2011 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla yasal işlem yapılan 78 şüpheliden 22'si tutuklandı.

Sınırlardaki göç baskısına karşı etkin bir şekilde mücadele yapılırken, göçmen kaçakçılığında kullanıldığı tespit edilen 29 araca el konuldu.

Yılın başından bu yana 1280 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, 1121'inin de sınır dışı işlemleri devam ediyor.

