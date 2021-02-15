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Ağrı’da 2021 Afet Eğitim Yılı bilgilendirme toplantısı düzenlendi

15.02.2021 17:06 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da Vali Dr.

Ağrı’da Vali Dr. Osman Varol’un Başkanlığında, “2021 Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
2021 Afet Eğitim Yılı faaliyetleri kapsamında, afetlerin olası etkilerini ortaya koymak ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak eğitimler ve çalışmaları belirlemek, sorumluları ve sorumlulukları tanımlamak amacıyla “2021 Afet Eğitim Yılı Bilgilendirme Toplantısı” düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Dr. Osman Varol’un yanı sıra, 12. Mknz. Piyade Tugay Komutanı Albay Serhat Kasalak, Belediye Başkan V. Mehmet Alpaslan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, belediye yetkilileri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) yetkilileri, kamu kurum kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
AFAD İl Müdürü Necati Oruk’un mevcut durum ve afet yönetim planlarını değerlendirdiği sunumunun ardından konuşan Vali Varol, 2021 yılının afetler konusunda farkındalığın, bilincin en üst seviyeye çıkarıldığı, vatandaşların afetlere karşı hazırlıklı hale getirildiği, yaygın bir şekilde eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği bir yıl olacağını belirtti.
Vali Varol: “Afet, bizim coğrafyamızın çok önemli bir gerçeği. Bu toplantı ile, 2021 yılının “Afet Eğitim Yılı” olması sebebiyle yapacağımız faaliyetleri ele alacağız. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu’nun da belirttikleri gibi afetlere hazırlıklı olmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın zor zamanlarında derman olarak gördüğü bizler, afetler konusunda hazırlıklı ve güçlü olmak zorundayız. Bu sebeple kamu personellerimizin donanıma, vatandaşlarımızın ise eğitime ihtiyaçları var. Bugün ise bu noktada yapabileceklerimizi kurumlar arası işbirliği ile ele alarak belirlemek, afet öncesinde ilimizi değerlendirip, mevcut durumu analiz ederek, riski azaltmak için gerekli yol haritamızı belirlemek amacıyla bir aradayız.” dedi.
Yapılan toplantı ile ilde güvenli bir yaşamın sağlanması, afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarının azaltılması ve önlenmesi, afet risk azaltma bilincinin oluşturulması amacıyla düzenlenecek afet eğitim seferberliği ve bu kapsamda kurum ve kuruluşların sorumlulukları ele alındı.

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