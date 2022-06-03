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Ağrı'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

03.06.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

Eleşkirt ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Erzurum-Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Makas Kavşağı mevkisinde, 46 FJ 840 plakalı minibüs, 68 ACU 312 plakalı hafif ticari araç ile 04 AK 939 plakalı otomobil çarpıştı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücülerin de aralarında bulunduğu 8 yaralı, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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