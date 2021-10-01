YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da "5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

Ağrı'da "5. Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu" başladı

01.10.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevrim içi sempozyuma birçok ülkeden 30 bilim insanı katılıyor

Ağrı'da bu yıl beşincisi düzenlenen "Uluslararası Ahmed-i Hani Sempozyumu", yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle çevrim içi başladı.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinden (AİÇÜ) yapılan açıklamaya göre, "Bütün Yönleriyle Mehmet Akif ve İstiklal Marşı" temalı sempozyuma birçok ülkeden 30 bilim insanı katılıyor.

Sempozyumun açılışında katılımcılara internet üzerinden görüntülü hitap eden AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Anadolu’nun alim ve arif şahsiyetlerinden Ahmed-i Hani adına düzenlenen sempozyumda İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un tüm yönleriyle ele alınacağını söyledi.

Karabulut, sempozyumda 3 gün boyunca bildirilerin sunulacağını belirterek, "Bildirilerde Kurtuluş Savaşı’nın en zor dönemlerinde yazdığı İstiklal Marşı ile milletimizin ümitlerini artıran Ersoy'un ilmi kişiliği, çalışmaları, insanlığa sunduğu katkıları ele alınacak. Farklı ülkelerden on-line olarak da olsa sempozyumumuza teşrif eden saygın bilim insanları, sunacakları bilimsel tebliğlerde birçok konuyu tartışarak bizlere de önemli katkılar sağlayacak.” diye konuştu.

Sempozyumun ilk günü, bilim insanları tarafından sunulan bildirilerle tamamlandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandıYargıtaydan emsal karar! Bu sözleri söyleyen yandı
Van Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllıkVan Gölü’nün suyu çekilince ortaya çıktı! Tam 100 yıllık
HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu:HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Ağrı'da basın mensuplarıyla buluştu:
Anahtar Kelimeler:
Ağrı

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Ekim Cuma

İmsak
04:34
Sabah
05:57
Öğle
12:03
İkindi
15:21
Akşam
17:58
Yatsı
19:16
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Ankara'da bir kişi evinde elleri ve ayakları bağlı şekilde ölü bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Kütahya'da 3. kattaki pencereden düşen hamile kadının eşi tutuklandı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Adana Demirsporlu Balotelli, düğünde halay çekip davul eşliğinde oynadı

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçında 3 puanı hedefliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.