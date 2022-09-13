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Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

13.09.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda bölge trafik uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, sürücü B.E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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Gözaltı Ağrı kaçak sigara

Ağrı Namaz Vakitleri 13 Eylül Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:09
İkindi
15:41
Akşam
18:28
Yatsı
19:48
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

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