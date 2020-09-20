Ağrı’da 85 EBA Destek Noktası kuruldu

Ağrı’da imkanı olmayan öğrenciler için 85 EBA Destek Noktası kuruldu.

Ağrı’da uzaktan eğitimle derslerini takip etme imkanı bulamayan öğrenciler için 85 farklı noktaya EBA (Eğitim Bilişim Ağı) Destek Noktaları kuruldu. Artan korona virüs vakaları nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan eğitime dönüşmesinden dolayı köylerde yaşayan, interneti, bilgisayarı ya da tableti olmayan öğrencilerin sıkıntı yaşamaması adına Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı çalışmalar kapsamında Ağrı’da da 85 noktaya EBA Destek Noktaları kuruldu. Kurulan EBA Destek Noktaları sayesinde öğrenciler, derslerini uzaktan eğitim yoluyla takip edebiliyor.

Uzaktan eğitim süreci ile derslerini takip etme imkanı bulamadığını belirten 8’inci sınıf öğrencisi Nazlıcan Fidan, kurulan EBA noktalarının eğitime çok büyük katkısı olduğunu söyleyerek, "EBA’nın bize çok büyük bir katkısı oldu. Zaten okula gelemiyoruz, okula gelemediğimiz için de eğitime en büyük katkısı olan zaten EBA. Öğretmenlerimizden, arkadaşlarımızdan uzak kaldık korona döneminde. EBA Destek Noktası’nın bizim okulumuzda olması bize çok büyük katkıda bulundu. Çünkü arkadaşlarımızla yan yana olmasakta yine de sosyal mesafeyi koruyup canlı derslerimize veya EBA üzerinden derslerimize katılabiliyoruz, devam edebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Korona virüs salgınının çıkmasıyla birlikte derslerinden geri kaldığını, evinde bilgisayar ve internetinin olmadığını ancak kurulan EBA Destek Noktaları sayesinde birçok eksiğini tamamladığını belirten 12’nci sınıf öğrencisi Rübeyda Doğan ise, "Özellikle bu korona virüs nedeniyle derslerimden bayağı geri kaldım. Evimde bilgisayar falan yok. EBA test çözmeme, denemelerimi yapmama, insanlar hakkında bilgi edinmeme, kendi sıralamamı görmeme, birçok canlı derse katılmama, öğretmenlerimle aramdaki ilişkiyi kesmemeye, yani EBA birçok katkıda bulundu" dedi.

Korona virüs pandemisinin çıkması ile birlikte uzaktan eğitime geçilmesinin birçok öğrenciye ilk başlarda çok ciddi sıkıntılar yaşattığını vurgulayan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde kurulan EBA Destek Noktaları ile sıkıntıların çoğunun geride bırakıldığını söyledi. Öğrencilerin yaşadıkları sorunları Ağrı’da 85 farklı noktada oluşturdukları EBA Destek Noktaları ile giderdiklerini ifade eden Tekin, şunları söyledi:

"Özellikle uzaktan eğitim sürecinde malumunuz bu pandemi sürecinde çocuklarımız yüz yüze eğitimini maalesef yapamıyorlar. Dolayısıyla EBA üzerinden uzaktan eğitime yönelindi. Bu kapsamda ilimizde birçok öğrencimiz maalesef evlerinde internet bağlantısı, hatta televizyon olmayan öğrencilerimiz var. Bizde bu kapsamda Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilimizin değişik bölgelerinde, özellikle dezavantajlı bölgelerinde EBA Destek Noktaları oluşturduk. Ve şu ana kadar il genelinde 85 tane EBA Destek Noktamızı faaliyete geçirdik. Özellikle bu kapsamda Robotik Kodlama Atölyelerimizi, Z Kütüphanelerimizi ve öğrencilerimizin kullanabilecekleri tüm alanları EBA Destek Noktası olarak faaliyete geçirdik. Şu anda ciddi bir katılım söz konusu. İlerleyen dönemlerde bu sayıyı daha da arttırmak niyetindeyiz."

