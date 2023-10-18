Ağrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde bir tırda yapılan aramada Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.



