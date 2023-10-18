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Ağrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

18.10.2023 10:24 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da bir tırda yapılan aramada, Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele faaliyetleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar neticesinde bir tırda yapılan aramada Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 1 kişi ise gözaltına alındı.

Ağrı’da Afgan uyruklu 80 düzensiz göçmen yakalandı

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