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Ağrı'da AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli ile saldırı girişimi

20.06.2021 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı

Ağrı'da, AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atmak isteyen 3 zanlının da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki AK Parti Patnos İlçe Başkanlığı binası önünde, gece saat 02.10'da şüpheli 3 kişi gören polis, bu kişilerden birini kovalamamaca sonucu, 2'sini de daha sonra yapılan çalışmalarla yakaladı.

Soruşturmayı derinleştiren polis, parti binasına molotofkokteyli atarak saldırıda bulunmak isteyen bu kişileri azmettirip yardım ve yataklık yaptıkları gerekçesiyle 3 kişiyi daha gözaltına alıp emniyet müdürlüğüne getirdi.

Yakalanan zanlılardan yanmaya hazır 3 molotofkokteyli, 1 pense, 1 levye ve şüphelilerin yüzünü gizleyebileceği bez parçaları ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi sosyal medya hesabından, "AK Parti Patnos İlçe teşkilat binamıza yönelik saldırı girişimi dün gece yarısı emniyet güçlerimizce engellenmiştir. Kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Eski Türkiye’de olduğu gibi sokağı karıştırmaya çalışanlara asla fırsat vermeyeceğiz." paylaşımında bulundu.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Patnos İlçe Teşkilatına molotofkokteyli ile saldırı yakmak isteyenlerin yakalandığını belirterek, "Unutmayalım ki İzmir’i yakanlarla Patnos’u yakanlar aynı merkez tarafından yönetilen, Türkiye düşmanı terör örgütleri ve maşalarıdır, kınıyorum." ifadelerini kullandı.

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