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Ağrı’da anneler uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgilendirildi

AĞRI HABERLERİ  | 21.10.2020 22:39 | Son Güncelleme

Ağrı’da ’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgi verdi.İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’projesi hayata geçirildi.Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında kent merkezinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.Bu kapsamda 75 anneye, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde NarkoRehber semineri düzenlenerek ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde açılan stantta, 100 anne konu hakkında bilgilendirildikten sonra kendilerine el broşürleri dağıtıldı.

Ağrı’da ’En İyi Narkotik Polisi: Anne’ projesi kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri annelere uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bilgi verdi.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlılığından faydalanmak amacıyla‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’projesi hayata geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadelede annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme çalışmasının yürütüldüğü proje kapsamında kent merkezinde, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi.
Bu kapsamda 75 anneye, sosyal mesafe kuralları gözetilerek, maske takılarak ve hijyen kurallarına uygun şekilde NarkoRehber semineri düzenlenerek ‘En İyi Narkotik Polisi; Anne’ projesine ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.
Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde açılan stantta, 100 anne konu hakkında bilgilendirildikten sonra kendilerine el broşürleri dağıtıldı.

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