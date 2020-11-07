YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri verildi

Ağrı’da annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri verildi

AĞRI HABERLERİ  | 07.11.2020 11:37 | Son Güncelleme

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında eğitim semineri verildi.İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi noktasında Ağrılı annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla annelere “En İyi Narkotik Polisi; Anne” projesi kapsamında eğitim semineri verildi.
İçişleri Bakanlığı ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından, çocuklar ve gençler arasında uyuşturucu kullanımının önüne geçilmesi noktasında Ağrılı annelere "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesinin bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminer Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Ağrı Halk Eğitim Merkezinde Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen seminere ilişkin Ağrı Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Ağrı İl Emniyet Müdürlüğümüzce Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun tanıtımını yaptığı “ En İyi Narkotik Polisi; Anne” kampanyası kapsamında yapılan bilgilendirme çalışmalarında; uyuşturucu ile mücadelede; annelere yönelik farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulması ve annelerin çocuklarında meydana gelen ruhsal ve fiziksel değişiklikleri fark ederek analiz bilincine ulaştırılması ile çocuk ve gençlerde uyuşturucu bağımlığının büyük oranda önüne geçilmesinin hedeflenmesi amacıyla; Ağrı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde annelerimize yönelik Halk Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda “En İyi Narkotik Polisi; Anne” semineri düzenlenerek bilgilendirme yapılmıştır.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatıAslıhan Gürbüz'ün yeni hayatı
PARTNERJohnny Depp'e bir şok daha!Johnny Depp'e bir şok daha!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

Ağrı Namaz Vakitleri 7 Kasım Cumartesi

İmsak
05:11
Sabah
06:36
Öğle
11:57
İkindi
14:41
Akşam
17:07
Yatsı
18:27

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Dılan Eczanesi
Diyadin
Altınörs Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Dogu Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
Saglık Eczanesi
Tutak
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.