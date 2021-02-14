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Ağrı’da aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşları aşılamaya devam ediyor

14.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamak için çalışmalarına devam ediyor.Ağrı’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, köy köy gezerek evden çıkamayan 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılarını yapılmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.Ağrı Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan aşı ekiplerimiz, 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan aşı ekipleri 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılamak için çalışmalarına devam ediyor.
Ağrı’da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan aşı ekipleri, köy köy gezerek evden çıkamayan 75 yaş ve üzeri vatandaşların aşılarını yapılmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
Ağrı Valiliği resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından oluşturulan aşı ekiplerimiz, 75 yaş ve üzerindeki vatandaşlarımızı aşılamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor."

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