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  4. Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

AĞRI HABERLERİ  | 18.01.2020 10:03 | Son Güncelleme

Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleştiValilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof.

Ağrı’da Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı Vali Süleyman Elban’ın başkanlığında gerçekleşti
Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya; İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurumlarının amirleri katıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Süleyman Elban, Ağrı’da 2019 yılı içinde uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalara değinerek, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda operasyonel faaliyetlerin yanı sıra eğitimin önemine vurgu yaptı.
Devletin tüm organ ve kademeleri ile birlikte uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda tam bir uyum için de çalıştığını vurgulayan Elban, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda, tek hedefin sıfır tolerans ile geleceğimiz olan gençleri ve ülkemizi korumak olduğunu belirtti.
Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunun sadece devletin ya da kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığını, toplumun tüm kesimini etkileyen bu konunun sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesiminin iş birliği içinde olmasının önemini anlatan Elban, uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)” projesi hakkında da açıklamalarda bulunarak, proje kapsamında 2020 yılı içinde yapılacak çalışmalara değindi.
Okul bölgeleri ve çevreleri başta olmak üzere, park-bahçe ve sosyal alanların kolluk güçleri tarafından sürekli olarak denetlendiğini ve güvenlik kameraları ile sürekli takibin yapıldığını belirten Vali Elban, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda Ağrı’da çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.
Toplantı, Vali Elban’ın konuşmasının ardından 2019 yılı içerisinde yapılan çalışmalar ile 2020 yılı içerinde yapılacak çalışmaların değerlendirilmesi ile devam etti

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