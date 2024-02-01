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Ağrı'da basın açıklaması, oturma eylemi ve etkinlikler 4 gün süreyle yasaklandı

AA AA
01.02.2024 14:10 | Son Güncelleme:
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Ağrı Valiliği, il genelinde gösteri yürüyüşü, toplantılar, basın açıklaması gibi etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde valilik ve kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantıları, kapalı yer toplantıları, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması gibi etkinliklerin 2-5 Şubat tarihleri arasında yasaklandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yine yukarıda belirtilen tarihler arasında, ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel ya da toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak, başta yukarıda belirtilen örgütsel çağrılarda bahsedilen konu ve benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylem ile etkinliklere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla, kanuna aykırı eylem/etkinliklere katılması muhtemel şahıs ve şahıslar, grup ve grupların 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. Maddesinin c fıkra hükümleri gereğince, ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel veya toplu olarak çıkışlarına izin verilmemesi karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Valiliği etkinlik yasak

Ağrı Namaz Vakitleri 1 Şubat Perşembe

İmsak
05:44
Sabah
07:10
Öğle
12:26
İkindi
15:08
Akşam
17:33
Yatsı
18:53

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 1 Şubat Perşembe

Dilan eczanesi
Diyadin
Eleşkirt eczanesi
Eleskirt
Nadir eczanesi
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