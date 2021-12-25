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Ağrı'da Beşir Derneği gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

25.12.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da Beşir Derneği gönüllüleri sokak hayvanlarını unutmadı

Beşir Derneği Ağrı Şubesi gönüllüleri, dondurucu soğukların etkili olduğu kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ile kuşlar için doğaya et, süt ve yem bıraktı.

Derneğin Şube Başkanı Umut Oğur ve beraberindeki gönüllüler, kışın çetin geçtiği kentte karla kaplanan doğada ve sokaklarda yiyecek bulamayan hayvanlar için önceki yıllarda olduğu gibi bu yılda etkinlik düzenledi.

Gönüllüler, hayırseverlerin desteğiyle "Can dostlarımız" dedikleri sokak hayvanları için kedi ve köpeklerin daha fazla olduğu bölgelere et ve süt bıraktı. Kuşlar içinde doğaya yem ve buğday serpti.

Beşir Derneği Şube Başkanı Oğur, AA muhabirine, kentte kışın çok çetin geçtiğini ve bundan en çok sokak hayvanlarının olumsuz etkilendiğini söyledi.

Hayvanlara karşı herkesin daha çok duyarlı olması ve onlar için ellerinden geldiğince yiyecek vermesi gerektiğini belirten Oğur, şunları kaydetti:

"Bugünlerde havalar çok soğuk geçiyor. Biz de Beşir Derneği olarak kuşlar için dağlara yem bırakıyoruz. Köpekler için et, mama ve kediler için de sokaklara süt bırakıyoruz. 2017'den itibaren bu dağıtımları yapıyoruz. Genel merkezimizin sosyal sorumluluk projesi olduğu için bizler de kışın bu aylarda sokak hayvanlarına yiyecek dağıtıyoruz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezerek elimizden geldiğince hayvanlara destekte bulunmaya çalışıyoruz."

Her tarafın karla kaplandığını ve bu yüzden hayvanların yiyecek bulamadığını anlatan Oğur, haftanın 3 günü bu dağıtımları yaptıklarını ifade etti.

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