YURTHABER
  4. Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

AĞRI HABERLERİ  | 17.01.2020 17:49 | Son Güncelleme

Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) sunulan “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi destek almaya hak kazanan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile başvuran Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi mali destek almaya hak kazandı.

Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

Serhat Kalkınma Ajansı’na (SERKA) sunulan “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi destek almaya hak kazanan Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin hayata geçirilmesi için sözleşme imzaladı.
Serhat Kalkınma Ajansı’nın Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı’na “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile başvuran Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün projesi mali destek almaya hak kazandı. Projenin hayata geçirilmesi için İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin ile SERKA Genel Sekreteri Oktay Güven sözleşme imzaladı. Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sunduğu “Bilim, Bakalım Neymiş?” Projesiyle, Ağrı’daki çocukların ve gençlerin bilim ve teknoloji alanında çağın gereklerine uygun eğitim modellerinden faydalanmasını, dezavantajlı gençlerin sosyal hayata entegrasyonunu ve ildeki eğitim koşularının iyileştirilmesini hedefliyor. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin,”Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hazırlamış olduğumuz Bilim, Bakalım Neymiş? İsimli proje çerçevesinde; çağın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak belirlenmiş donanım malzemeleri, bilimsel faaliyetler için ihtiyaç duyulan materyaller ve merkezde yürütülmesi düşünülen uygulamalı eğitimleri kapsayan Bilim Merkezi kurulacaktır. Projenin amacı, bilim ve teknoloji alanında çocuk ve gençlerin tamamen uygulamaya dayalı; yaparak-yaşayarak, dokunarak, görerek ve hissederek teknik bilgi ve becerilerini geliştirmeleri için çağın gerektirdiği gibi donanımlı, kullanım amacına uygun ve ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış ve tasarlanmış bilim merkezinde faaliyetlerin yürütülmesidir. Sadece Ağrı İli’nin değil komşu illerinde ziyaretine sunacağımız Bilim Merkezi ile bölgedeki çocukların, gençlerin bilimsel faaliyetlerle daha fazla etkileşim halinde olmalarına imkan oluşturulacak; içinde yaşadığı dünyayı keşfeden, yenilikçi, üretken, teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve sürece dahil olabilen bireylerin yetiştirilmesi sağlanacaktır. Projemiz ile; eğitimde yenilikçi eğitim modelleri uygulamak, kurulmasını hedeflediğimiz bilim merkezi kapsamında Havacılık-Uzay, Sanal Gerçeklik ve Robotik olmak üzere üç tema belirleyerek, belirlediğimiz temalara uygun eğitim sınıfı ve sergi alanı oluşturmaktır. Kurulan sınıflar ile eleştirel düşünebilen, takım çalışmalarını kavrayabilmesine ve iletişim becerilerini geliştirmesine destek vermek, eğitimde altyapı ve hizmet kalitesini iyileştirmek, mesleki eğitime yönelimi artırmak ve simülatörlü eğitimler ile iş kazası riskini ortadan kaldırarak sağlıklı, çevreci ve güvenli bir eğitim ortamı oluşturmak, stem yaklaşımını baz alan eğitim robotları sayesinde kodlama ve algoritma mantığını kavramasını sağlamaktır. Öğrencilerin akademik başarılarının yanında, sosyal hayata uyumlarını ve topluma entegrasyonunu sağlamak, uçuş simülatörü ile gerçek hayatta gerçekleştirilmesi riskli, pahalı ya da zaman gerektiren deneme, inceleme ve çalışmaların gerçekleştirilmesine olanak sağlamak, akıl oyunları sınıfları sayesinde öğrencilerin yeteneklerini geliştirmesini sağlamak ve bilgi ve becerileriyle kendilerine olan güveni artırmak, hedef grubun mesleki bilgi ve becerisini geliştirerek istihdam edilebilirliklerinin artırılması sağlanacaktır”dedi.

Ağrı’da “Bilim, Bakalım Neymiş?” projesi ile Bilim Merkezi kurulacak

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!Kötülüklerden arınmak için ateşle yıkanıyorlar!
Ağrı’da karne heyecanıAğrı’da karne heyecanı
Ağrı’da “Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi” hazırlandıAğrı’da “Yarıyıl Tatili Öğrenci Takvimi” hazırlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
05:52
Sabah
07:20
Öğle
12:23
İkindi
14:53
Akşam
17:16
Yatsı
18:38

Ağrı Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Yol Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Yeni Şifa Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Söylemez Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok gururlandırdı”

Başkan Sayan: “Yeni Yılda yerli otomobil bizi çok gururlandırdı”

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Ağrı Vatan Perver Gençlik Teşkilatı Doğu Türkistan’da ki zulmü kınadı

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yeni bina

Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

Eleşkirt TÜBİTAK’ta bölge birincisi oldu

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

35 Yıllık Ustanın İsyanı: "hazır Semaver Ve Mangal Alıyorlar"

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.