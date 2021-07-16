Ağrı'da bir kişi evinin yakınında bıçakla öldürülmüş bulundu

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir kişi, evinin yakınında bıçakla öldürülmüş bulundu.

Aşağı Dumanlı köyünde gece dışarı çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan U.G'yi (25) evinin yakınlarında hareketsiz bulan babası, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, U.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda bıçak darbeleri ve kafasında kırıklar olduğu öğrenilen U.G'nin cenazesi, jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

U.G'nin nişanlı olduğu ve Kurban Bayramı sonrası için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

