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Ağrı'da bir kişi metruk binada ölü bulundu

26.04.2022 16:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da bir kişi metruk binada ölü bulundu

Ağrı'da 19 yaşındaki kişi metruk binada ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki binada bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevredeki esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, Ö.F.Y. olduğu tespit edilen gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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