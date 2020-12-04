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Ağrı’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

AĞRI HABERLERİ  | 04.12.2020 23:17 | Son Güncelleme

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ağrı’nın cadde ve sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası aldığı kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm Türkiye’de uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ağrı’da da uygulanmaya başlandı.

Hafta sonu sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte Ağrı’nın cadde ve sokaklarında sessizliğin hakim olduğu gözlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bilim Kurulu Üyeleri ile yaptığı toplantı sonrası aldığı kararın ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile tüm Türkiye’de uygulamaya konulan hafta sonu sokağa çıkma yasağı Ağrı’da da uygulanmaya başlandı. Saat 21.00 itibariyle uygulanmaya başlanan ve pazartesi günü sabah saat 05.00’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağıyla birlikte caddeler boşaldı. Emniyet ekipleri tedbir amaçlı cadde ve sokaklarda denetimlerini gerçekleştirirken vatandaşların ise genel anlamda kurallara uyduğu gözlendi. Özellikle akşam saatlerinde yoğunluğun yaşandığı Ağrı’nın en işlek caddelerinde yasağın başlamasının ardından vatandaşlar aralıksız olarak uygulanacak 56 saatlik yasaklar bitene kadar evlerine çekildiler.

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Ağrı Namaz Vakitleri 5 Aralık Cumartesi

İmsak
05:37
Sabah
07:07
Öğle
12:03
İkindi
14:29
Akşam
16:50
Yatsı
18:14

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