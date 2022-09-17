YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da çevre duyarlılığı için İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yapıldı

Ağrı'da çevre duyarlılığı için İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yapıldı

17.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin: - "Temiz bir dünya istiyorsak geleceğimize ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmamız en önemli görevimizdir"

Doğubayazıt'ta bir grup, Dünya Temizlik Günü kapsamında çevre konusunda farkındalık oluşturmak için İshak Paşa Sarayı çevresinde temizlik yaptı.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şubesi koordinesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü, belediye ve çeşitli kurumların katılımıyla bir araya gelen gruptakiler, toplumsal farkındalık oluşturmak adına çevre temizliği etkinliği düzenledi.

Ellerine eldiven takıp çöp poşeti alan gönüllü ve katılımcılar, tarihi İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi çevresindeki çöpleri toplamaya başladı.

İshak Paşa Sarayı'nı ziyarete gelenler de çevre temizliği yapan katılımcılara destek verip teşekkür etti.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, AA muhabirine, insanlar başta olmak üzere çevrenin her canlı için ortak yaşam alanı olduğunu söyledi.

Herkesin çevreye karşı daha duyarlı olması gerektiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu projemizle toplumda bir farkındalık yaratarak insanlarımızın çevre duyarlılığını artırmak için böyle bir gayrete girdik. Herkes evini en güzel şekilde temizler, herkes evinin mutlak şekilde temiz olmasını ister. Bizlerin de yaşadığımız bu toplum içerisinde çevremizi temiz tutmamız lazım. Temiz bir dünya istiyorsak geleceğimize ve çocuklarımıza temiz bir çevre bırakmamız en önemli görevimizdir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günde 7 bin ekmek üretiyorAğrı'da Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri günde 7 bin ekmek üretiyor
Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladıBeşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarını tamamladı
GÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldüGÜNCELLEME - İzmir'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 5 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt

Ağrı Namaz Vakitleri 17 Eylül Cumartesi

İmsak
04:19
Sabah
05:43
Öğle
12:08
İkindi
15:37
Akşam
18:22
Yatsı
19:40
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

5 yıl önce kaybetti! Bulduğu yere kendisi bile inanamadı

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Büyükannesini öldürdü! Olay yaratan görüntüler

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

İkonik sarı saçlarından vazgeçti! Yeni imajına yorum yağdı

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Göğüs tipinize en uygun sütyeni keşfedin! Daha dolgun göğüsler için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.