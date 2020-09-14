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Ağrı’da Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları devam ediyor

AĞRI HABERLERİ  | 14.09.2020 15:48 | Son Güncelleme

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarında 8.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarında 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları devam ediyor.
Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, 2020-2021 eğitim öğretim yılı çalışmaları kapsamında, il genelinde resmi ve özel eğitim kurumlarındaki 8. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlara yönelik Destekleme ve Yetiştirme (DYK) kursları, sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak devam ediyor. Konu hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, bakanlığın yayınladığı çalışma takvimine göre öğrencilerin ve velilerin istekleri doğrultusunda ücretsiz olan kursları başlattıklarını söyledi. Okullarımızda açılan destekleme ve yetiştirme kurslarının öğrencilerin başarılarını artıracağını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, ”Öğrencilerimizi her yönden sınavlara ve hayata hazırlamak amacıyla açılan kurslarımız sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uygun olarak devam etmektedir. Kurslarımızda öğrencilerimize ders tekrarları, geride kaldıkları konular, girecekleri bütün sınavlara hazırlık yapmaları için yardımcı oluyoruz. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz ise, öğrencilerimizin özellikle LGS ve YKS sınavlarına en iyi şekilde hazırlanmaları ve en iyi yerleri kazanmaları adına, gece gündüz çalışmalarına devam etmektedirler. Kurslarda görev alan idareci ve öğretmen arkadaşlara kolaylıklar diler, öğrencilerimize başarılar dilerim” dedi.

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