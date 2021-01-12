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Ağrı’da dil sokağı açılışı

12.01.2021 17:27 | Son Güncelleme:
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Dil Sokağı” projesi kapsamında, Merkez 75.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, “Dil Sokağı” projesi kapsamında, Merkez 75. Yıl Ortaokulu öğretmenleri tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağının açılışını gerçekleştirdi.
Merkez 75. Yıl Ortaokulunu ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, okulda incelemelerde bulundu. “Dil Sokağı” projesi kapsamında, 75 Yıl Ortaokulu öğretmenleri tarafından okul koridorunun duvarlarının yabancı dil görselleri ile donatıldığı dil sokağının açılışını gerçekleştiren İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağını gezip okul müdürü Sedat Aslankılıç’tan bilgiler aldı. Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, dil sokağının hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Öğretmenlere meslek deneyimlerini aktaran İl Milli Eğitim Müdürü Tekin, öğretmenlik mesleğinin kutsallığına değindi.

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