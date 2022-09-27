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Ağrı'da durdurulan tırda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

27.09.2022 22:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da durdurulan tırda gümrük kaçağı akaryakıt ve sigara ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durdurulan tırda gümrük kaçağı bin 700 litre kaçak motorin, 70 litre benzin ve bin 100 paket sigara ele geçirildi.

Asayiş Komando Bölük Komutanlığı yakınında bulunan kontrol noktasında jandarma ekiplerince bir tır durduruldu.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla yapılan kontrollerde, dorsenin alt kısmında gizlenmiş halde 3 depo içerisinde gümrük kaçağı bin 700 litre motorin ve 70 litre benzin ele geçirildi.

Ekipler, çekicide de 110 karton içerisinde bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan soruşturma başlatılan sürücü Y.G. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Tır ve dorseye ekiplerce el konuldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağrı Doğubayazıt jandarma

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