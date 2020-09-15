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Ağrı’da EBA TV’yi aksatmayan kardeşler ödüllendirildi

AĞRI HABERLERİ  | 15.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Ağrı’nın Hamur ilçesinde okuyan lise öğrencisi 3 kız kardeş, EBA TV’yi hiç aksatmadıkları için Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından ödüllendirildi.Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattı canlı dersler kapsamında, Ağrı’nın Hamur ilçesindeki lise öğretmenlerinin verdiği EBA canlı derslerini hiç aksatmadan izleyip katılım sağlayan iki farklı okulda okuyan 3 kız kardeş, Hamur ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından ödüllendirildi.

Ağrı’nın Hamur ilçesinde okuyan lise öğrencisi 3 kız kardeş, EBA TV’yi hiç aksatmadıkları için Hamur İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından ödüllendirildi.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın başlattı canlı dersler kapsamında, Ağrı’nın Hamur ilçesindeki lise öğretmenlerinin verdiği EBA canlı derslerini hiç aksatmadan izleyip katılım sağlayan iki farklı okulda okuyan 3 kız kardeş, Hamur ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç tarafından ödüllendirildi. Başsavcı ihsan Eroğul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan Zehra ve Ayşe Bağan kardeşler ile Hamur Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan kardeşleri Sibel Bağan’a Milli Eğitim Bakanlığı EBA TV canlı etkileşimli derslerini hiç aksatmadan takip ettikleri için kendilerine ödül verildi. Ödül verirken öğrencileri tebrik eden ilçe Milli Eğitim Müdürü Kaya Karakoç, "Salgın hastalığın hayatımızı bu denli olumsuz etkilediği süreçte öğretmenlerimizin büyük bir özveriyle hazırlayıp çevrimiçi olarak EBA TV üzerinden sundukları canlı dersleri hiç aksatmadan izleyen ve derse katılan üç kız kardeşi tebrik ediyorum. Bu gayret, öğrenme istekleri ve şevklerinden dolayı onları kutluyorum. Bu güzel tutumları inşallah tüm öğrencilerimize de örnek olur" dedi.
Karakoç, öğrencilere başarı dileklerini iletirken emeklerinden dolayı öğretmen ve yöneticilere de teşekkür etti.

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