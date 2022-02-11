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Ağrı'da ekipler kesintisiz ulaşım için gece gündüz görev başında

11.02.2022 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karayolları 123. Şube Şefliği, 438 kilometrelik yol ağında 38 iş makinesi ve 61 kişilik ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor

Kışın zorlu geçtiği Ağrı'da Karayolları ekipleri, kardan kapanan yollarda kesintisiz ulaşım için yoğun mesai yapıyor.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı kentte, kar ve tipi günlük hayatın yanı sıra ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Karayolları 123. Şube Şefliği, sorumluluk alanındaki 438 kilometrelik yol ağında 38 iş makinesi ve 61 kişilik ekiple karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, denizden yüksekliği 2 bin metrenin üzerinde bulunan Ağrı ile komşu illeri birbirine bağlayan kara yollarındaki Tendürek, Saç Dağı, İpek, Pamuk ve Yukarıkent geçitlerinde ulaşımda aksamaların önüne geçmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Kar ve tipiye rağmen yolları açmak için gece gündüz çalışan ekipler, özellikle Ağrı ile Kars'ın Kağızman ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda zor anlar yaşıyor.

Yüksek rakımlı bölgeden geçmesi ve tipi nedeniyle sık sık ulaşıma kapanan kara yolunda çalışan ekipler, çığ riskine rağmen vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele ediyor.

Ekiplerin zorlu karla mücadelesi, Anadolu Ajansı ekibince drone ile görüntülendi.

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