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Ağrı’da Gaziler Günü programı düzenlendi

AĞRI HABERLERİ  | 19.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program sona erdi.

Ağrı’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle Abide Meydanı’nda düzenlenen program, şehit ve gazilerin anısına saygı duruşunda bulunulması ve Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başladı.
Ağrı Valisi Osman Varol ve Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın Atatürk büstüne çelenk bırakmasının ardından okunan İstiklal Marşı’ndan sonra program sona erdi. Maske ve sosyal mesafe kurullarına uyularak gerçekleştirilen programa Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve birçok kurum müdürü katılım sağladı.

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Merkez
Yeni Arı Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Diyadin
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Dogubayazit
Duru Eczanesı Eczanesi
Eleskirt
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Taslicay
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