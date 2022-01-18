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Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 33 dereceyi gösterdi

18.01.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da gece termometreler sıfırın altında 33 dereceyi gösterdi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 33 derece ile Ağrı'da ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra itibaren aralıklı kar yağışlı geçecek.

Yağışların Erzincan'da kuvvetli olması beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ile sis ve pus görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 33, Kars'ta 27, Ardahan'da 26, Erzurum'da 24, Iğdır'da 12, Tunceli'de 9, Erzincan'da 8 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın ise Tunceli'de 3, Erzincan ve Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 16, Ardahan'da 10, Kars'ta 9, Erzurum'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.

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