Ağrı'da gizli kamerayla ehliyet sınavına giren 2 kişi ve bir 'joker' yakalandı

Ağrı'da Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na gizli kamerayla girdikleri tespit edilen 2 kişi ile başkasının yerine sınavda bulunan ve 'joker' olarak tabir edilen bir kişi gözaltına alındı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çarşamba günü Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki e-sınav salonunda gerçekleştirilen Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Sınavı'na joker olarak giren O.Y'nin salon gözetmenleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Aynı salonda O. A. ile G.G'nin de elbise düğmelerine gizlenmiş kamera ve kulak mikrofonları aracılığıyla dışarıya soruları gönderip gelen cevapları işaretlediklerinin tespit edildiği bildirildi.

Söz konusu 3 kişinin gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldüğü ifade edildi.

Ehliyet sınavında ayrıca bir kişinin de diğer sınav oturumuna elektronik cihazla girmek isterken yakalandığı ve hakkında idari işlem yapıldığı kaydedildi.

