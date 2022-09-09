YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

09.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen 4 kişi tutuklandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığı organizatörü oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 6'sı serbest bırakıldı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında göçmen kaçakçılığı suçunu işledikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik ve fiziki takip çalışması yapıldı.

Çok sayıda ekip, bu kapsamda Türkiye-İran sınırına yakın noktada bulunan Dağdelen köyüne operasyon düzenleyerek 10 zanlıyı gözaltına aldı.

Zanlıların evlerinde eş zamanlı yapılan aramalarda, suç delilleri içerdiği tespit edilen 9 cep telefonu, 11 sim kart, kuru sıkı tabanca, kısa namlulu tüfek ve bunlara ait fişekler, 3 yabancı şahıs kimlik kartı, yabancı 7 kişiye ait sırt çantası ile içerisinde bulunan küpe, kolye ve muhtelif kıyafet ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Doğubayazıt Adliyesi'ne sevk edilen ve Cumhuriyet savcısınca ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarılan zanlılardan 4'ü tutuklandı, 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandıAğrı'da yaklaşık 5 bin balya ot yandı
Otoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldüOtoyolda tıra arkadan çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
Anahtar Kelimeler:
Ağrı göçmen kaçakçılığı jandarma operasyon

Ağrı Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:10
Sabah
05:36
Öğle
12:10
İkindi
15:45
Akşam
18:35
Yatsı
19:55
Ağrı ECZANELER
Ağrı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

İçindekileri bir bilseniz... Zehirden de beter

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.