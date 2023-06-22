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Ağrı'da gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi

22.06.2023 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir tır parkında 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt ile 15 tonluk gizli yeraltı tankı ele geçirildi.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ticaret Bakanlığı akaryakıt özel ekibi ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağrı-İran kara yolu üzerinde bulunan bir tır parkında arama yapıldı.

Aramada, tır parkındaki kulübede 834 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 120 adet 20 litrelik plastik bidon, 10 huni, 2 akaryakıt dolum pompası, 3 akaryakıt dolum tabancası, 5 akaryakıt doldurma hortumu, 4 adet birer tonluk akaryakıt tankı, 1 adet 15 tonluk gizli yeraltı tankı ve 5 jelikan ele geçirildi.

Gizli yeraltı tankı iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yakalanan tır parkı sahibi F.A. ifadesi alınarak serbest bırakıldı.

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