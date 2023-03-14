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Ağrı'da gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

14.03.2023 08:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı merkezli 2 ilde gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürerek haksız kazanç sağladıkları belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Ağrı'da gümrük kaçağı cep telefonlarını piyasaya sürdükleri iddiasıyla 3 kişi tutuklandı

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı telefonları ilçede piyasaya sürdüğü belirlenen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

6 ay boyunca fiziki ve teknik takip yapan ekipler, Ağrı ve Van'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda 255 gümrük kaçağı cep telefonu, 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait fişekler ile bir laptop ele geçirildi.

Operasyonda A.Y, Ö.N, M.N, H.Y, M.İ, M.N.G ve S.D gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Patnos Adliyesine sevk edilen zanlılardan H.Y, Ö.N ve M.İ tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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