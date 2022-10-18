Ağrı'da hafif ticari aracın çarptığı iki kadından biri öldü

Ağrı'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken hafif ticari aracın çaptığı iki kadından biri hayatını kaybetti.

Tahir Yılmaz yönetimindeki 34 FM 4172 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Sanayi Sitesi mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Meryem Durmuş (62) ile Pürüze Oğur'a (62) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yarılalardan Durmuş kurtarılamadı.

Oğur'un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



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