Ağrı'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı, 12 kişi yaralandı

Ağrı'da hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

C.Ş idaresindeki 04 AC 586 plakalı hafif ticari araç, Erzurum-Ağrı kara yolunun Yücekapı beldesi mevkisinde, V.D'nin kullandığı 04 AAL 832 plakalı minibüsle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki araçtaki 12 kişi, ambulanslarla Eleşkirt Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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