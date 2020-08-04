YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da hasat dönemine yağmur engeli

Ağrı’da hasat dönemine yağmur engeli

AĞRI HABERLERİ  | 04.08.2020 15:11 | Son Güncelleme

Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar çiftçilerin yeterince çalışamamasına sebep olduğu için hasat dönemi bu yıl uzadı.Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına giden biçerdöver ustaları bu yıl havaların yağışlı olmasın nedeniyle çalışamıyor.

Ağrı’da son günlerde etkili olan sağanak yağmurlar çiftçilerin yeterince çalışamamasına sebep olduğu için hasat dönemi bu yıl uzadı.
Hasat döneminin başlamasıyla birlikte Türkiye’nin dört bir yanına giden biçerdöver ustaları bu yıl havaların yağışlı olmasın nedeniyle çalışamıyor. Ağrı’da da yağışlı havalar nedeniyle araziye gidemeyen biçerdöver operatörleri ve yardımcıları çalışamadıkları için hasat kuruyana kadar beklemek zorunda kalıyor.
Yağışlı havaların işleri sekteye uğrattığını dile getiren biçerdöver operatörü Davut Çotok, bu yıl Ağrı ve çevre illerde etkili olan sağanak yağışların kendilerini olumsuz etkilediğini vurguladı. Yağmur nedeni ile hasat döneminin uzamasına dikkat çeken Çotok, "Yağmurdan dolayı pek fazla iş göremedik. Bu sene çok yağmur yağıyor Ağrı’da. İnşallah yarın Allah’ın izniyle işe başlarız. Biçerdöverin her durduğu saat bize ekonomik zarar veriyor. Günde 200 dönüm tarla sürmemiz gerekirken şu anda oturuyoruz" ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBodrum'dan Kilyos'a kaçtıBodrum'dan Kilyos'a kaçtı
PARTNEREvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıtEvrim Keklik'ten "Survivor All Star'a katılır mısın?" sorusuna tek kelimelik yanıt
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kayserispor’da hayal kırıklığı oluşturanlar

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Kaş’ta tarihi köşkler yeniden hayat buluyor

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Erzincan Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yeni ekibini belirledi

Karpuz zam şampiyonu oldu

Karpuz zam şampiyonu oldu

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Erzincan’da bayram süresince meydana gelen trafik kazalarında 43 kişi yaralandı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ordu’da avcı sayısı azaldı, pul satışı arttı

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Ağustos Salı

İmsak
03:24
Sabah
05:03
Öğle
12:19
İkindi
16:10
Akşam
19:25
Yatsı
20:57

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Ağustos Salı

Duru Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Yeni Şifa Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Yaşam Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

Ağrılı kadınlar Diyarbakır anneleri için Ayasofya’da buluşacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Vali Varol, Balık Gölünde incelemelerde bulundu

Diyadin Belediyesi’ne Kayyum Atandı

Diyadin Belediyesi’ne Kayyum Atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.