Ağrı’da hayvan pazarları haftanın 5 günü açık olacak

Bolu’da, sokağa çıkma kısıtlamaları kaldırılan 0-14 yaş grubu çocuklar parklara giderek aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsün Türkiye’de de ortaya çıkmasının ardından, Ağrı’da tedbirler kapsamında hayvan pazarlarının haftanın yalnızca 2 günü açık olması kararı alınmıştı. Ağrı Valiliğinin yaptığı incelemeler neticesinde bu karar değiştirilerek hayvan pazarlarının haftanın 5 günü açık olmasına karar verildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olan hayvan pazarları, geçtiğimiz günlerde Pazartesi ve Perşembe günleri olarak haftada 2 gün olarak açılmıştı. Valiliğimizce yapılan değerlendirme sonucunda ilimiz genelindeki Hayvan Pazarlarının haftanın (5) beş günü Pazartesi gününden Cuma gününe kadar açılmasına karar verilmiştir.”

