YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

AĞRI HABERLERİ  | 04.05.2020 17:06 | Son Güncelleme

Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm.

Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

Ağrı İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ufuk Kurnaz, Ağrı Devlet Hastanesi’nde kurdukları PCR Covit-19 laboratuarı sayesinde her gün yaklaşık 200 test yapacaklarını açıkladı.
İran’a komşu olan Ağrı’da başarılı bir süreç yürüttüklerini tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduğunu belirten İl Sağlık Müdür Ufuk Kurnaz, rehavete kapılmadan alınan tüm önlemlerin başarılı bir şekilde devam ettirildiğini söyledi. Kurdukları PCR Covit-19 Laboratuarının bu hafta içerisinde faaliyete geçirileceğini ifade eden Kurnaz “Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek adına kurduğumuz laboratuarımız bu hafta hizmete başlıyor. Her gün yaklaşık 200 vatandaşımızın testini yaparak sonuçları aynı gün vermeyi planlıyoruz. Bu bağlamda emeği olan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. İnşallah el birliğiyle bu süreci sonlandıracağız’’ şeklinde konuştu.

Ağrı’da her gün 200 civarında Covit-19 testi yapılabilecek

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyorYatalak oğlunun gözlerini 6 yıldır yara bandıyla kapatıyor
Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul! Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bu sabah İstanbul!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

Eksozu kopan ambulansı tamir etti, ücret almadı

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Behane teyzeden anlamlı destek

’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına Behane teyzeden anlamlı destek

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den yerli oyuncu açıklaması:

Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin'den yerli oyuncu açıklaması:

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'de Kovid-19 tedbirleri

Motosikletle kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Motosikletle kaza anı cep telefonu kamerasına yansıdı

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Giresunlu firmadan Kovid-19'a karşı mobil "hava sterilizasyon cihazı"

Ağrı Namaz Vakitleri 4 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:20
Sabah
04:58
Öğle
12:10
İkindi
16:00
Akşam
19:12
Yatsı
20:42

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Lokman Eczanesi
Merkez
Sevgı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Tekın Eczanesi
Dogubayazit
Duru Eczanesi
Eleskirt
Dogu Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

Ağrı Baro Başkanı Aydın Diyanet İşleri Başkanının açıklamalarına sahip çıktı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrılılar balkonlara çıkarak İstiklal Marşı’nı okudu

Ağrı’da Çocuk Şenliği

Ağrı’da Çocuk Şenliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.