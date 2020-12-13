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Ağrı’da hırsızlık zanlısı bir kişi serbest bırakıldı

AĞRI HABERLERİ  | 13.12.2020 18:27 | Son Güncelleme

Ağrı’da bir iş yerinde hırsızlık yaparken yakalanan 1 kişi serbest bırakıldı.Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Eski Van Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı.

Ağrı’da hırsızlık zanlısı bir kişi serbest bırakıldı

Ağrı’da bir iş yerinde hırsızlık yaparken yakalanan 1 kişi serbest bırakıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkez Cumhuriyet Mahallesi Eski Van Caddesi’nde bulunan bir iş yerinde hırsızlık olayı yaşandı. Hırsızlık olayının ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık zanlısı M.Ö.’yü suçüstü yakaladı. Polis ekipleri yakalanan zanlıyı gözaltına alırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. İş yerinin camını kırarak içeriye girdiği tespit edilen zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Savcılığa sevk edildi. Zanlı M.Ö., savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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