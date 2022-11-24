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Ağrı'da iç organlarından uyuşturucu çıkarılan 4 zanlı tutuklandı

24.11.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde iç organlarından 14 paket halinde toplam 642,57 gram metamfetamin çıkarılan İranlı 4 zanlı tutuklandı.

Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran'dan ilçeye giriş yaptığı tespit edilen M.O.K, H.M, M.M. ve E.B'yi Hasankeyf Mahallesi Çevreyolu Bulvarı'nda yakaladı.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne götürülerek muayene edilen şüphelilerin iç organlarında, yabancı cisimlerin olduğu belirlendi.

Karın bölgesinden 14 paket içerisinde 642,57 gram metamfetamin çıkarılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Ağrı Doğubayazıt uyuşturucu

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