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Ağrı'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

06.07.2022 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da iki aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ağrı'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kasım Bakırhan idaresindeki 04 J 7525 plakalı minibüs, Ağrı-Van kara yolunda seyir halindeyken 100. Yıl Mahallesi mevkisinde ara yoldan çıkan Aziz Karakoç'un kullandığı 04 AK 959 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine, 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan araçlardaki 3 kişi, ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Ağrı çarpışma

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