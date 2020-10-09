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Ağrı’da İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Varol’un Başkanlığında gerçekleştirildi

AĞRI HABERLERİ  | 09.10.2020 12:02 | Son Güncelleme

Ağrı’dakı kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 4.

Ağrı’dakı kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere ait projelerin değerlendirildiği İl Koordinasyon Kurulu 2020 Yılı 4. Toplantısı, Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Toplantı Salonunda yapılan toplantıya Vali Varol’un yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, bölge müdürleri, kamu kurumlarının ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.
İlde yürütülen kamu yatırımlarının genel değerlendirmesinin yapıldığı ve projelerin son durumunun ele alınarak kurumlar arası koordinasyon sağlanmasının amaçlandığı toplantıda, kamu kurum ve kuruluşları arasında etkin işbirliği sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasının önem arz ettiğini vurgulayan Vali Varol: "Hizmet felsefemiz sorun oluşmadan tedbir almaktır. Bu felsefe doğrultusunda, kurumlar arasında doğrudan iletişim sağlanarak sorunlar oluşmadan tedbir alınması hususunda çaba gösterilmesi gerektiği kanaatindeyim." dedi.
Vali Varol’un değerlendirmelerinin ardından kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri yaptıkları yatırım çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirerek bilgiler aktardı.
Toplantı, yapılan değerlendirmeler ve görüş alışverişinde bulunulmasıyla sona erdi.

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