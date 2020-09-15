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Ağrı’da İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Varol’un başkanlığında yapıldı

AĞRI HABERLERİ  | 15.09.2020 15:46 | Son Güncelleme

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Dr.

İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısı Vali Dr. Osman Varol’un başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşmasında Spor müsabakalarının tedbirli bir biçimde yeniden başlayacağını belirten Vali Dr. Osman Varol, "İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısını gerçekleştirmek üzere bir aradayız. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkileyen Pandemi dolayısıyla spor ile İle ilgili organizasyonlarımızda da negatif etkilere maruz kaldık. Spor müsabakalarımızda belki alıştığımız coşkuyla olmasa da tedbirli bir biçimde yeniden başlayacak. Öncelikle en kısa zamanda bu sıkıntıları atlatıp, spor müsabakalarımızın da hayatımızın diğer alanlarında olduğu gibi eski coşkusuyla sürmesini diliyorum. Sezonun başlamasından önceki ilk İl Spor Güvenlik Kurulu Toplantısını gerçekleştiriyoruz. Alacağımız tedbirleri ve yapmamız gereken çalışmaları hep birlikte ele alacağız" dedi.
Covid-19 salgını nedeniyle spor müsabakalarında alınması gereken tedbirlerinin görüşüldüğü toplantıda, spor müsabakalarında istenmeyen olayların önüne geçilmesi için alınması gereken tedbirler ve bu tedbirlerin uygulamalarının sağlanması, önlem ve yöntemlerin tespiti, spor müsabakalarında meydana gelen olayların nedenleri ve kaynakları ile bu olaylara neden olan diğer sorunların çözümü ile ilgili ortak kararlar, kurul üyelerince imza altına alındı.
Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Dr. Osman Varol yanı sıra Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı,1970 Ağrı Spor Kulübü Başkanı Mehmet Yıldırım ve kurul üyeleri katıldı.

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