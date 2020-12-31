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Ağrı’da İlçe Müftülerine yönelik staj eğitimleri başladı

AĞRI HABERLERİ  | 31.12.2020 13:11 | Son Güncelleme

Ağrı iline atanan yeni ilçe müftülerine yönelik üç aylık staj eğitimi Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun refakatinde başladı.Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülük vazifesinin kurumsal sorumluluk anlayışı ve bilinci içerisinde verimli bir şekilde yürütülebilmesini, bu konuda tecrübe kazanılması ile temsil kabiliyetinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni atanan ilçe müftülerine yönelik üç aylık staj eğitimi düzenledi.

Ağrı’da İlçe Müftülerine yönelik staj eğitimleri başladı

Ağrı iline atanan yeni ilçe müftülerine yönelik üç aylık staj eğitimi Ağrı İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun refakatinde başladı.
Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülük vazifesinin kurumsal sorumluluk anlayışı ve bilinci içerisinde verimli bir şekilde yürütülebilmesini, bu konuda tecrübe kazanılması ile temsil kabiliyetinin artırılmasını sağlamak amacıyla yeni atanan ilçe müftülerine yönelik üç aylık staj eğitimi düzenledi. Bu kapsamda Ağrı ilçelerine ataması gerçekleşen Diyadin İlçe Müftüsü İbrahim Arvasi, Eleşkirt İlçe Müftüsü Abdussamet Dinç, Taşlıçay İlçe Müftüsü İbrahim Kanık ve Hamur İlçe Müftüsü Mustafa Kuş’un staj eğitimleri İl Müftüsü Topçu refakatinde başladı.
Konu ile ilgili konuşan Müftü Topçu; “Başkanlığımızın düzenlediği bu eğitim programının gerekli olduğuna ve herkes için faydalı olacağına inanıyorum. İlimize atanan ilçe müftülerimize yeni görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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