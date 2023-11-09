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Ağrı’da, İş Sendikası’nın hizmetiyle üniversite hayalleri gerçek oluyor

09.11.2023 08:04 | Son Güncelleme:
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Öz Sağlık İş Sendikası, bünyesinde kurduğu üniversiteye hazırlık kursu ile maddi durumu elverişli olmayan birçok öğrencinin hayallerini gerçekleştirebilmesi yolunda ışık oldu.

Ağrı’da, İş Sendikası’nın hizmetiyle üniversite hayalleri gerçek oluyor

Öz Sağlık İş Sendikası, 2021 yılında Ağrı’da bir ilke imza atarak maddi durumu yetersiz olan öğrenciler için hizmet binalarında derslikler kurup öğrencilere üniversiteye hazırlık kursu imkanı sağladı. Kursa 6 öğrenciyle başlayan sendika, öğrenci ve ailelerden gelen yoğun talep üzerine kontenjanı arttırarak daha fazla öğrenciye ulaştı. Maddi sıkıntılar nedeniyle eğitim göremeyen öğrenciler, gönüllü öğretmenler ve üniversite öğrencilerinin verdiği dersler ile üniversite hayallerine kavuşabilmek için azimle çalışmaya başladı.

2021 yılından beri sendika bünyesinde verilmeye başlanan hizmet sayesinde çok sayıda öğrenci hukuk, tıp ve birçok alanda üniversiteye sıralarında yer aldı.

Öz Sağlık - İş Sendikası Ağrı Şube Başkanı Hakan Yıldırım, sendika bünyesinde kurduğu üniversiteye hazırlık kursu ile maddi durumu elverişli olmayan öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmek adına farkındalık oluşturmak ve örnek olmak istediklerini vurguladı. Başkan Yıldırım, “2020 yılı içerisinde başlamış olduğumuz sendikacılık hayatı içerisinde 2021 yılı profesyonel anlamda sendikacılığa başladıktan sonra sendikamız içerisinde gençlik komitemizin uygun görmüş olduğu ve kendine göre hazırlamış olduğu, proje ile birlikte hayata geçmesini istediğimiz sendikamızın kendi binasında öğrencilere ders veya dershane amaçlı destek konulu hizmetimizi hayata geçirmiş olduk. Tabii bu hizmeti yaparken istişareli halde hem yöneticilerimiz ile hem de bu konuyu ele alacak kardeşimiz gençlik komite başkanımız ile birlikte iyi bir stratejiyi ele alarak kendi ilimizde iyi bir imza attık” şeklinde konuştu.

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