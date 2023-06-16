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Ağrı'da iş yeri, ev ile camiden hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

16.06.2023 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ağrı'da iş yeri, ev ile camiden hırsızlık yapan ve bu anları güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliler yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yaşanan hırsızlık olaylarını aydınlatmaya devam ediyor.

Bu kapsamda kentte iş yeri, ev ile camiden hırsızlık yapan şüpheliler, güvenlik kamerası kayıtları incelenerek tespit edildi.

Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlarda sergiledikleri rahat tavırlar ve yaşadıkları kazalar kameralara yansıdı.

Güvenlik kamerası kayıtlarına göre, iş yerinin cam kapısını vücuduyla kırdığı sırada cam parçalarının üzerine düşerek yaralanan M.İ.C'nin, çekmeceleri kontrol ettikten sonra iz bırakmamak için yere damlayan kanını paspasla silmeye çalıştığı görülüyor.

Camideki hırsızlık olayında ise mescide pencereden giren şüpheli T.A'nın, halıların kirlenmemesi için ayakkabılarını eline alarak keşif yaptığı kameraya yansıdı. Şüphelinin buradan ses kayıt cihazı çaldığı iddia edildi.

İki katlı bir evde yaşanan hırsızlık olayında da şüpheliler R.A, A.T. ve R.Y'nin evden çaldıkları televizyonu bezle sardığı ve şüphelilerden birinin bahçe duvarından atlarken yere düştüğü anlar kameralarca kaydedildi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.İ.C. ile T.A. tutuklandı, R.A, A.T. ve R.Y. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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