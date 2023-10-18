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Ağrı’da İsrail’in Gazze saldırısı protesto edildi

18.10.2023 10:45 | Son Güncelleme:
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Ağrı’da, İsrail’in Gazze’deki Ehli Arap Hastanesi’ne düzenlediği saldırıyı protesto etmek için Cumhuriyet Caddesi’nde toplanan vatandaşlar, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ağrılılar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Caddesi’nde yürüyüş yaptı. Yürüyüş sırasında “Katil İsrail Filistin’den defol”, “Filistin yalnız değildir”, “Kahrolsun İsrail” şeklinde sloganlar atan grup, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını kınadı.

Grup adına basın açıklaması yapan Kerem Engin, İsrail’in 11 gündür Gazze’de soykırım girişiminde bulunduğunu belirterek, “Bütün dünya bir Hollywood filmi izler gibi Gazze’de insanlığın soykırıma, işgale ve katliama sessiz kalıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı denilen sözde birlik, sözde Arap Birliği ve yine sözde Birleşmiş Milletler sesini ve soluğunu kesmiş maalesef her gün çocuklarımızın katledilmesine, kızlarımızın öldürülmesine, hastanelerimizin vurulmasına, camilerimizin vurulmasına sessiz kalıyor. Bizler Ağrı’nın vicdanlı insanları olarak, Selahadin-i Eyyubi’nin torunları olarak şu gece vakti niyazımız odur ki inşallah bu katliama, bu zulme, işgale, sessiz kalan herkesin boynunun borcu olarak, o katledilen çocuklarımızın ölüleri kıyamet gününde bizlerde şahid olacağız ki olacağız ki onların yakasında olacaktır” dedi.

Engin, Filistin halkının yanında olduklarını ve desteklerini sürdüreceklerini ifade etti.

Açıklamanın ardından Kemal Atmaca tarafından dua edildi. Eyleme, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler de destek verdi. Eylem, olaysız bir şekilde sona erdi.

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