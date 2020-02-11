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Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

AĞRI HABERLERİ  | 11.02.2020 12:10 | Son Güncelleme

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Ağrı Merkez çevre yolu üzerinde bir kamyonette yüklü olan 3 adet yağ makinesi içerisinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 80 bin TL olan toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, Doğubayazıt ilçesinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 160 bin TL olan toplam 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere, toplamda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 240 bin TL olan 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Operasyon kapmasında 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken 1 araç hakkında 5607 SKM yasa gereği satılamaz ve devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulmasına karar verildi.

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

Ağrı Emniyet Müdürlüğünce kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı Merkez çevre yolu üzerinde bir kamyonette yüklü olan 3 adet yağ makinesi içerisinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 80 bin TL olan toplam 5 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara, Doğubayazıt ilçesinde gümrüklenmiş değeri yaklaşık 160 bin TL olan toplam 16 bin 800 paket gümrük kaçağı sigara olmak üzere, toplamda gümrüklenmiş değeri yaklaşık 240 bin TL olan 22 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Operasyon kapmasında 2 şüpheli hakkında adli soruşturma başlatılırken 1 araç hakkında 5607 SKM yasa gereği satılamaz ve devredilemez şerhi konulmak suretiyle el konulmasına karar verildi.

Ağrı’da kaçak sigara operasyonu

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Merkez
Yasam Eczanesi
Merkez
Emin Eczanesi
Diyadin
Şafak Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Roza Eczanesi
Patnos
Taslıçay Eczanesi
Taslicay
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