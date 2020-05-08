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Ağrı’da ’Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler’ yürürlükten kaldırıldı

AĞRI HABERLERİ  | 08.05.2020 12:11 | Son Güncelleme

Ağrı Valiliği, yayımladığı basın bildirisinde 27 Mayıs itibari ile ’Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler’i yürürlükten kaldıracağını duyurdu.Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:“Covid - 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, uzaktan veya dönüşümlü esnek çalışma yöntemlerini düzenleyen Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 27/05/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır.

Ağrı Valiliği, yayımladığı basın bildirisinde 27 Mayıs itibari ile ’Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler’i yürürlükten kaldıracağını duyurdu.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Covid - 19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, uzaktan veya dönüşümlü esnek çalışma yöntemlerini düzenleyen Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler 27/05/2020 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılmıştır. Söz konusu tarihten itibaren tüm kamu personeli normal mesai düzenine dönüş yapacaktır.”

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Ağrı Namaz Vakitleri 8 Mayıs Cuma

İmsak
03:14
Sabah
04:53
Öğle
12:09
İkindi
16:01
Akşam
19:16
Yatsı
20:48

Ağrı Nöbetçi Eczaneler 8 Mayıs Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Eleşkirt Eczanesi
Eleskirt
Özlem Eczanesi
Patnos
Elif Eczanesi
Taslicay
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